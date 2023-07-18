Постпредство РФ при ООН: терактами Киев отвлекает внимание от провала саммита НАТО

Дмитрий Полянский заявил, что режим президента Украины Владимира Зеленского предпринимает резонансные, но не имеющие военного значения акции

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Осуществляемые киевскими властями теракты направлены на то, чтобы отвлечь внимание населения Украины от своего провала на прошедшем на прошлой неделе саммите НАТО, а также от неудачных попыток контрнаступления. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Чтобы отвлечь население от этой неутешительной реальности, а также от провала на недавнем саммите НАТО, режим [президента Украины Владимира] Зеленского предпринимает резонансные, но не имеющие военного значения акции, свойственные для международных террористов", - сказал он в ходе своего выступления в Генеральной Ассамблее ООН.