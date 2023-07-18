Постпредство РФ при ООН заявило, что Киев выживает только за счет накачки западным оружием

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевский режим "тужится изо всех сил, чтобы доказать, что он может победить ядерную державу, с тем, чтобы получить еще больше оружия"

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Киевский режим все еще выживает лишь за счет накачки западным оружием. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Все мы видим, как киевский режим, потеряв уже почти все собственное вооружение и сотни тысяч солдат, как наркоман, выживает только благодаря массированной накачке западным оружием", - сказал он в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Полянский добавил, что киевский режим "тужится изо всех сил, чтобы доказать, что он может победить ядерную державу, с тем, чтобы получить еще больше оружия". "В этом порочном круге погибают десятки тысяч молодых украинцев", - констатировал российский дипломат.

Россия неоднократно поднимала вопрос о непрекращающихся поставках оружия Киеву. Как заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке киевского режима западным оружием.