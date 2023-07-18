МИД РФ назвал очередные санкции Лондона проявлением неприкрытого лицемерия

Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что никакие "санкционные судороги" не помогут Британии повлиять на суверенный курс России

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Очередные санкции Великобритании, введенные в отношении некоторых российских граждан и организаций, являются проявлением неприкрытого лицемерия, ставшего визитной карточкой внешней политики Лондона. Об этом говорится в опубликованном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассматриваем откровенно враждебные действия Лондона в том числе и как новые проявления неприкрытого лицемерия, ставшего визитной карточкой британской внешней политики", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что никакие "санкционные судороги" не помогут Лондону повлиять на суверенный курс РФ. "Цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты в полном объеме", - добавила она.

Дипломат указала на то, что Лондон, "демонстрируя фальшивую заботу о детях", продолжает поставлять Украине смертоносное оружие. "Поставляемые Великобританией снаряды и ракеты убивают и калечат, оставляют сиротами тех самых детей, в "защиту" которых она якобы выступает. Это делает Лондон соучастником этих и других преступлений киевского режима, и от ответственности ему не уйти", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Рестрикции Лондона

МИД Великобритании в понедельник объявил о введении санкций в отношении 13 граждан РФ и международного детского центра "Артек" в Крыму. Под рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в Соединенное Королевство и оказание трастовых услуг, а также заморозку активов в случае их обнаружения, в частности, подпали министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, глава Камчатки Владимир Солодов, руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов и глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

В заявлении ведомства утверждалось, что внесенные в санкционный список лица, включая уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову, уполномоченного по правам человека в ДНР Дарью Морозову, советника главы ДНР по правам ребенка Элеонору Федоренко и начальника штаба регионального отделения "Юнармии" в Севастополе Владимира Коваленко, способствовали якобы имевшей место депортации украинских детей.

17 июня президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами африканских государств заявил, что российские власти абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта на Украине и никогда не были против их воссоединения с семьями.