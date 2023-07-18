Постпредство при ООН: у РФ нет выбора, кроме выполнения целей СВО военными средствами

Первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский отметил, что "если бы мир зависел от простых украинцев, а не от марионеточного киевского режима, он бы давно наступил"

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Западные страны, контролирующие киевские власти, не хотят мира на Украине, поэтому России приходится решать задачи специальной военной операции военными средствами, заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Если бы мир зависел от простых украинцев, а не от марионеточного киевского режима, он бы давно наступил. Однако Россия сегодня имеет дело на Украине прежде всего с Вашингтоном и его союзниками по НАТО, ведущими войну по доверенности с Россией до последнего украинца. А в их планы мир на Украине пока не входит, - сказал он в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН. - И поэтому нам приходится решать задачи нашей специальной военной операции военным путем".

Полянский добавил, что предпринимаемые Россией шаги, в том числе удары по энергетической инфраструктуре Украины, направлены на то, чтобы "ослабить и свести на нет его [киевского режима] военный потенциал и добиваться того, чтобы из Украины никогда больше не исходила угроза" для РФ и ее граждан.