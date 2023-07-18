Выдвиженцы "Зеленых" и "Новых людей" стали кандидатами на выборах главы Орловской области

Голосование пройдет 10 сентября 2023 года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Орловской области зарегистрировала выдвинутую реготделением партии "Новые люди" Светлану Ковалеву и поддержанного реготделением партии "Зеленые" Владимира Стебакова в качестве кандидатов для участия в запланированных на 10 сентября выборах губернатора региона. Об этом сообщила во вторник пресс-служба облизбиркома.

"Приняты решения о регистрации кандидатов на должность губернатора Орловской области Светланы Ковалевой, выдвинутой региональным отделением в Орловской области политической партии "Новые люди", и Владимира Стебакова, выдвинутого региональным отделением в Орловской области политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые", - говорится в сообщении.

Ранее избирательная комиссия области зарегистрировала в качестве кандидата Владислава Числова, выдвинутого Орловским региональным отделением ЛДПР.

Документы на регистрацию в качестве кандидата также представил действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков, выдвинутый реготделением КПРФ. Выдвиженец от реготделения партии "Российский общенародный союз" Владислав Абрамов не предоставил в установленный срок документы для регистрации, в связи с чем утратил статус кандидата.

Орловский облсовет народных депутатов на внеочередном заседании 9 июня принял решение о назначении выборов губернатора региона на 10 сентября 2023 года. В выборах главы региона в 2018 году участвовали пять кандидатов. При явке 57,77% временно исполняющий обязанности главы региона Клычков набрал 83,55%.