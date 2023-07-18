Постпред РФ при ООН заявил, что Россия не смирится с притеснением русскоязычных на Украине

Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский отметил, что что в 2014 году доля русскоязычных граждан в населении Украины составляла около 40%

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Россия готова жить в мире с Украиной, но не будет мириться с нарушением прав русскоязычного населения и обстрелами городов Донбасса. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

"Мы до сих пор относимся к украинцам как к братьям и сестрам и всегда готовы жить в добрососедском мире и согласии, как это было до 2014 года, - сказал он. - Несколько миллионов украинцев добровольно осело именно в России после майданного переворота и начала горячей фазы украинского кризиса".

"Вопреки тому, что вы можете услышать от западных и украинских пропагандистов, мы никогда не ставили перед собой задачу уничтожить украинскую идентичность, русифицировать Украину", - заявил Полянский. "Нас она вполне устраивала такая, какая она была, - добавил он. - Но мы не могли и не будем мириться с вопиющими нарушениями прав русскоязычного населения (вопреки, кстати сказать, конституции самой Украины), с обелением нацистских приспешников и их глорификацией, с обстрелами мирных городов Донбасса".

Дипломат отметил, что в 2014 году доля русскоязычных граждан в населении Украины составляла около 40%. "Разве требовать уважения права говорить на своем языке, исповедовать свою веру и чтить героев, освобождавших свою землю от фашистов, это что-то противозаконное?" - сказал он.