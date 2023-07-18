Замглавы МИД РФ и посол Израиля обсудили вопросы ближневосточной проблематики

В ведомстве сообщили, что стороны также обсудили укрепление взаимодействия двух стран в гуманитарной сфере

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Израиля в Москве Александр Бен Цви обсудили на встрече во вторник вопросы международной и ближневосточной проблематики, а также укрепление взаимодействия двух стран в гуманитарной сфере.

"В ходе беседы были предметно обсуждены актуальные аспекты дальнейшего развития российско-израильских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога по представляющим взаимный интерес вопросам международной и ближневосточной проблематики, а также укрепление сотрудничества в гуманитарной сфере", - говорится в опубликованном сообщении МИД России.