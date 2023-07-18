Захарова: Киеву нужно восстановить аммиакопровод, прежде чем просить деньги на что-то еще

По словам официального представителя МИД РФ, "попрошайничество и жульничество - вот это финансово-экономический базис киевского режима"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Украина должна заняться восстановлением аммиакопровода Тольятти - Одесса, который сама и разрушила, прежде чем просить за рубежом деньги на свои планы. Об написала во вторник в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В частности, так она отреагировала на заявления украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что Украина разработала план, по которому "заново отстроит Каховскую ГЭС", и на это сейчас нужны деньги. "Сначала им нужно восстановить уничтоженный самими же аммиакопровод и не на выклянченные у мирового сообщества [средства], а на свои. А потом уже продолжат обирать кредиторов на очередные фантазии. Попрошайничество и жульничество - вот это финансово-экономический базис киевского режима", - отметила дипломат.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил в июне, что украинские диверсанты подорвали участок аммиакопровода Тольятти - Одесса в Харьковской области, в результате происшествия есть пострадавшие. По российской оценке, на ремонт трубопровода может понадобиться от одного до трех месяцев, если специалисты получат доступ к поврежденному участку. Как в свою очередь заявляла Захарова, Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва магистрали, но уже сейчас очевидно, что в восстановлении ее работы никогда не был заинтересован именно Киев.