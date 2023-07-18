Турчак заявил, что "Единая Россия" выполнит все социальные обязательства перед гражданами

Секретарь генсовета партии отметил, что "Единая Россия" продолжит ремонтировать действующие и строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Социальные обязательства перед россиянами, заложенные в народной программе "Единой России", являются безусловным приоритетом и будут исполнены. Об этом заявил в своем Telegram-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Во вторник в центральном исполкоме "Единой России" прошло заседание программной комиссии партии под председательством главы партии, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в котором принимали участие министр финансов Антон Силуанов, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, здравоохранения - Михаил Мурашко, строительства - Ирек Файзуллин. На заседании речь шла о финансировании народной программы партии в федеральном бюджете на предстоящую трехлетку.

"Ни спецоперация, ни внешнее давление не являются для "Единой России" причиной отложить реализацию народной программы до лучших времен. Все ее положения, все то, что мы обещали избирателям - будет заложено в бюджет на следующий год", - написал Турчак.

Секретарь генсовета отметил, что партия продолжит ремонтировать действующие и строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру. "В полном объеме будет финансироваться фронт. Безусловным приоритетом остаются социальные обязательства перед людьми. Они будут исполнены", - заключил он.

Народная программа "Единой России" включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян. 13 июня 2023 года "Единая Россия" внесла более 70 изменений в народную программу. Они дополняют все разделы документа и предусматривают появление двух новых - "Развитие новых регионов" и "Развитие туризма".