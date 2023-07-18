18 июля, 20:23
Атака на Крымский мост

МИД РФ заявил, что генсек ООН и его сотрудники закрывают глаза на теракты со стороны Киева

В ведомстве обратили внимание, что в секретариате ООН "не нашли даже слов соболезнования" в связи с последствиями террористической атаки на Крымский мост

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и сотрудники организации раз за разом закрывали глаза на террористические акты, совершенные Киевом под прикрытием гуманитарного коридора, заявили в МИД РФ.

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В опубликованном во вторник заявлении министерства отмечается, что "генсекретарь ООН и его сотрудники раз за разом закрывают глаза на террористические вылазки и диверсии Киева".

"Под прикрытием развернутого в рамках черноморской инициативы гуманитарного коридора и судоходства режим [президента Украины Владимира] Зеленского постоянно пытался атаковать российские гражданские и военные объекты, по сути, попирая "дух и букву" договоренности, которая была, как известно, "о безопасной транспортировке зерна и продовольственных товаров из украинских портов", - говорится в заявлении министерства. Там также обратили внимание, что в секретариате ООН "не нашли даже слов соболезнования" в связи с последствиями террористической атаки Украины на Крымский мост. 

Теги:
УкраинаРоссияГутерриш, АнтониуАтака на Крымский мост
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