Совфед обсудит законы о запрете смены пола и внедрении цифрового рубля

В ходе правительственного часа глава МЧС Александр Куренков расскажет о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду обсудит обращение к парламентам мира и межпарламентским организациям в связи с поставками США кассетных боеприпасов Киеву, а также рассмотрит законы о запрете на смену пола, внедрении цифрового рубля и усилении контроля за иностранными агентами.

В ходе правительственного часа глава МЧС Александр Куренков расскажет о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Как ожидается, в начале пленарного заседания сенаторы обсудят проект обращения палаты в связи с решением США о поставках Украине кассетных боеприпасов. В документе сенаторы призывают парламенты мира и международные парламентские организации осудить это решение, которое является очередным шагом опасной эскалации и повлечет серьезные гуманитарные последствия.

По мнению парламентариев, такое решение - "свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского "контрнаступления". "В случае применения киевским режимом кассетных боеприпасов Российская Федерация оставляет за собой право жесткого зеркального ответа. Очередное "чудо-оружие", на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, никак не повлияет на ход проводимой Российской Федерацией специальной военной операции - ее цели и задачи будут выполнены", - говорится в проекте.

В повестку также включен закон, который запрещает проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола человека. С этой целью вносятся изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Согласно предлагаемым изменениям, запрет не коснется медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Кроме того, закон дополняет Семейный кодекс РФ положением, по которому основанием для прекращения брака будет считаться внесение изменений в запись акта гражданского состояния о смене пола одним из супругов. Лица, изменившие пол, также не смогут быть усыновителями и опекунами детей.

Еще один закон, включенный в повестку заседания, направлен на усиление контроля за соблюдением законодательства РФ об иноагентах. Новые нормы в том числе позволят проводить внеплановые проверки лиц, взаимодействующих с иноагентами и нарушающих при этом законодательство РФ в этой сфере. Закон обязывает органы публичной власти, организации всех форм собственности, а также должностных и физических лиц учитывать в своей деятельности ограничения, которые связаны со статусом иностранного агента. Документ также устанавливает запрет на получение иноагентами государственной финансовой или другой имущественной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности.

Цифровой рубль

Также сенаторы планируют обсудить законы, направленные на внедрение цифрового рубля в гражданский оборот. Документ предоставляет возможность производить на территории России расчеты цифровыми рублями. Устанавливаются особенности совершения операций с цифровыми рублями, требования к организации и обеспечению функционирования платформы цифрового рубля.

Первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова считает внедрение цифрового рубля своевременным новшеством. "Наступил момент, когда наши цифровые технологии полностью готовы к внедрению цифрового рубля. Это большой шаг вперед в финансово-экономической сфере и укреплении суверенитета страны. Теперь важно изучить все нюансы обращения с цифровыми деньгами, быть осведомленным о возможных рисках, провести информационно-просветительскую работу среди россиян", - сказала она.

В блоке экономических вопросов также будет рассмотрен закон, совершенствующий механизм противодействия хищению денежных средств ("антифрод") со счетов в банках в качестве превентивной меры против мошенников. В частности, банки обяжут проверять поступление денежных средств на признаки мошенничества, возвращать гражданам похищенные деньги, если операции совершены без их согласия. Также банки смогут замораживать на два дня операции в случае подозрения на мошенничество и отключать дистанционное обслуживание мошенника.

Кроме того, планируется рассмотрение закона "Об исполнении федерального бюджета за 2022 год". С докладами по нему выступят министр финансов РФ Антон Силуанов и исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.

Также сенаторы рассмотрят законы о праве регионов вводить меры обращения с бездомными животными, о порядке деятельности гаражных объединений, об ужесточении контроля за производством пива и сидра, о повышении предельного возраста пребывания в запасе некоторых военнообязанных и закон, разрешающий студентам последних курсов педагогических колледжей работать в детских садах и начальной школе.