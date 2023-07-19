Госдума заслушает Матыцина и обсудит передачу Росгвардии тяжелой техники

Также депутаты рассмотрят во втором чтении правительственный законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду заслушает информацию министра спорта РФ Олега Матыцина, рассмотрит законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику, в том числе тяжелую, а также обсудит правительственный проект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний.

Министр спорта РФ выступит в рамках правительственного часа с информацией о реализации госпрограммы РФ "Развитие физической культуры и спорта".

Законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику будет рассмотрен в первом чтении. Речь идет о проекте, который внесла на рассмотрение палаты группа депутатов Госдумы 17 июля. Авторами инициативы выступили председатели трех комитетов палаты: по обороне - Андрей Картаполов, по безопасности - Василий Пискарев, по информполитике - Александр Хинштейн. Поправки вносятся в закон "О войсках национальной гвардии РФ".

Документ предлагает изменение используемого сегодня в законе термина "оружие" на "вооружение", под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения. Кроме того, по тексту закона также предлагается заменить термин "боевая техника" на "военная техника", который подразумевает различные технические средства оснащения войск для боевой и повседневной деятельности.

В законе также предлагается прописать, что сотрудники войск национальной гвардии имеют право применять физическую силу, специальные средства, вооружения, а также военную и специальную технику. В частности, такую технику росгвардейцы смогут использовать в том числе для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований, подавления сопротивления вооруженных лиц, отказывающихся выполнить законные требования, для пресечения полетов беспилотников, освобождения заложников, защиты граждан, должностных лиц и т. д.

Налог на сверхприбыль

Также Госдума рассмотрит во втором чтении правительственный законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний.

Законопроектом предлагается установить налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей, определив, что налоговая база для этого налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%.

При этом в случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет, размер налога, по сути, может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывают в правительстве.

Документом предусматривается ряд категорий организаций, которые исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. Речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса, организациях - плательщиках единого сельхозналога, российских организациях, созданных после 1 января 2021 года (за исключением созданных в результате реорганизации), иностранных организациях, начавших деятельность в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года.

Из состава плательщиков этого налога исключаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля, поскольку для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Ко второму чтению документа дополняется перечень организаций, которые не будут уплачивать данный налог - речь идет об организациях, у которых в 2018 и 2019 годах не признавались доходы по налогу на прибыль, о кредитных организациях, в отношении которых на 1 января 2023 года принимались меры по предупреждению банкротства, а также застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета.