Захарова заявила, что сегрегация блокадников приведет Германию в "пучину неонацизма"

Официальный представитель МИД РФ указала на то, что Берлин "официально платит и ветеранам-коллаборационистам - то есть тем, кто добровольно сотрудничал с Третьим рейхом и оккупационными властями"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Берлин, отказывая в выплатах компенсаций жителям блокадного Ленинграда нееврейского происхождения, погружается "в новую пучину националистической преисподней". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью "Российский газете", опубликованном в среду.

"Возвращаясь к невыплатам Германии компенсаций блокадникам нееврейского происхождения, подчеркну: унижая сегрегацией жертв Холокоста, Берлин стремительно погружается в новую пучину националистической преисподней", - отметила она.

В частности, дипломат напомнила о решении германских властей спустя десятилетия, которые прошли с блокады Ленинграда, в 2021 году начать выплачивать ленинградцам компенсации. Однако, по мнению Берлина, отметила Захарова, компансация полагается не всем, а только тем, кто готов "подтвердить свое еврейское происхождение". Дипломат назвала такое решение ничем не объяснимым разделением по национальному признаку, "сегрегацией" и "пищей для неонацизма".

Захаровал обратила внимание на то, что Москва неоднократно поднимала этот вопрос перед Берлином. "Уже прошло почти два года, а это правило "по крови" действует до сих пор, несмотря на критику с нашей стороны подобного акта расовой дискриминации", - добавила дипломат.

По ее словам, это очередной пример укоренившегося на Западе "национализма, замешанного на идеях превосходства и исключительности". Захарова подчеркнула, что из него в странах Запада проистекает и "упорное нежелание видеть нацистскую сущность киевского режима". "Почти через 80 лет официальный Берлин решил, что кто-то из очень немногих оставшихся в живых ветеранов, свидетелей тех страшных событий более достоин, чем другие, потому что в его жилах течет кровь с иными генетическими характеристиками. Ничего не напоминает?" - сказала она, добавив, что это и есть "питательная среда реинкарнации нацизма и фашизма".

При этом, как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России, устраивая сегрегацию "блокадников по национальному признаку", ФРГ в это же время платит ветеранам вермахта и в отдельных случаях даже тем, кто служил "в карательных подразделениях СС". "Недавно выяснилось, что Берлин официально платит и ветеранам-коллаборационистам - то есть тем, кто добровольно сотрудничал с Третьим рейхом и оккупационными властями. Согласно полученным AFP сведениям, в Европе такие пенсии получают 1 532 человека, в том числе 573 в Польше, 184 в Словении, 101 в Австрии, 94 в Чехии, 71 в Хорватии, 54 во Франции, 48 в Венгрии, 34 в Великобритании, столько же в Голландии, 18 в Бельгии. Еще раз: Германия в XXI веке платит коллаборационистам, сдававшим полицаям евреев и партизан, но не хочет платить пережившим блокаду ленинградцам", - подчеркнула она.