Томенко представил в избирком документы для участия в выборах главы Алтайского края

Губернатор собрал в свою поддержку подписи 527 депутатов

БАРНАУЛ, 19 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко передал в избирательную комиссию региона комплект документов для регистрации в качестве кандидата на пост главы региона.

"Представил документы в избирком для регистрации кандидатом на выборы губернатора Алтайского края. По законодательству было необходимо собрать подписи муниципальных депутатов в поддержку моего выдвижения. Сделать это было несложно. Мы работаем вместе плотно и интенсивно, отлично знаем друг друга", - написал Томенко в своем официальном Telegram-канале. Он сдал в избирательную комиссию подписи 527 депутатов из 69 муниципальных образований.

В числе кандидатов на пост губернатора края также Евгения Боровикова от партии "Справедливая Россия - Патриоты - за правду", Сергей Булаев от партии ЛДПР, Владислав Вакаев от партии "Новые люди". Кандидатом от партии КПРФ стала Мария Прусакова, от "Зеленых" - Владимир Кириллов, Сергей Малинкович выдвинут от партии "Коммунистическая партия коммунисты России", от "Зеленой альтернативы" - Виктор Нагайцев. Партию "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" представляет Елена Хрусталева.

Ранее избирком региона принял решение о проведении голосования на выборах губернатора в течение трех дней подряд - 8, 9 и 10 сентября. Также будет возможность проголосовать и дистанционно - в единый день голосования, 10 сентября.