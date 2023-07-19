В Забайкалье завершилась регистрация кандидатов в депутаты Заксобрания

За место в парламенте края будут бороться 465 кандидатов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июля. /ТАСС/. Регистрация кандидатов в депутаты Законодательного собрания завершилась в Забайкальском крае. Избираться планируют 465 кандидатов, из них 114 идут по одномандатным округам, сообщила в среду пресс-служба краевого парламента.

"18 июля завершилась регистрация кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края четвертого созыва. За место в краевом парламенте в итоге будут бороться 465 кандидатов, 114 из них - одномандатники. Конкуренция среди одномандатников составит, по данным избиркома, от трех до шести человек на одно депутатское место", - говорится в сообщении.

Всего на предстоящие выборы были выдвинуты 482 кандидата, 17 из них не прошли на этапе регистрации.

В составе краевых списков на 25 мандатов по единому округу 7 политических партий Забайкалья заявили 357 кандидатов в депутаты. Списки с 55 кандидатами составили представители КПРФ, ЛДПР и "Единой России". "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и партия "Родина" заявили по 51 кандидату. "Новые люди" - 50 кандидатов, партия "Коммунисты России" включила в краевые списки 40 человек. По итоговой проверке краевого избиркома зарегистрирован 351 человек.

По 25 одномандатным избирательным округам изначально было выдвинуто 125 кандидатов, из которых пять человек заявились, как самовыдвиженцы. Остальные 120 - представители политических партий. На всех избирательных округах своих кандидатов заявили только 2 партии - "Единая Россия" и ЛДПР. "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и партия "Родина" "закрыли" 23 округа из 25, КПРФ - 21. "Новые люди" на одномандатных округах заявили 2 кандидата в депутаты. Партия "Коммунисты России" отказалась от выдвижения одномандатников. При этом "Партия дела", которая не заявляла свой краевой список, выставила единственного кандидата в Акшинском одномандатном округе. По итогам проверки сведений о кандидатах-одномандатниках зарегистрировано 114 человек.

В этом году в Заксобрание региона избираются 50 депутатов. Срок их полномочий составляет пять лет. Половина депутатов избираются по партийным спискам, столько же - по одномандатным избирательным округам. Политические партии могут включить в региональную часть списка кандидатов не более 5 человек, а максимально допустимое общее число участников краевого списка не должно было превышать 55 человек.