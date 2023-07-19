СФ заявил, что поставка кассетных бомб Киеву повлечет серьезные гуманитарные последствия

В Совете Федерации добавили, что это является очередным шагом опасной эскалации

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду единогласно принял обращение, в котором призвал парламенты мира и межпарламентские организации осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов, так как это является очередным шагом опасной эскалации и повлечет серьезные гуманитарные последствия.

"Совет Федерации <...> обращается к парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям с призывом осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов, которое является очередным шагом опасной эскалации конфликта и повлечет серьезные гуманитарные последствия", - говорится в обращении. Сенаторы выражают крайнюю обеспокоенность и осуждают "вопиющее и провокационное решение администрации президента США".

Парламентарии подчеркивают, что передача Украине кассетных боеприпасов - "это свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского контрнаступления". "В случае применения киевским режимом кассетных боеприпасов Российская Федерация оставляет за собой право жесткого зеркального ответа. Очередное "чудо-оружие", на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, никак не повлияет на ход проводимой Российской Федерацией специальной военной операции - ее цели и задачи будут выполнены", - отмечают в Совфеде.

Сенаторы указывают на цинизм и лицемерие американского руководства, которые не имеют границ. "Если полтора года назад пресс-секретарь Белого дома назвал применение кассетных боеприпасов военным преступлением, то теперь Вашингтон с легкостью отказался от прежней позиции, сменив ее на противоположную, в угоду своим конъюнктурным интересам", - говорится в документе.

В Совфеде напомнили, что кассетные боеприпасы ранее применялись Соединенными Штатами Америки во многих развязанных ими вооруженных конфликтах - от Вьетнама и Югославии до Афганистана. "Опыт использования кассетных боеприпасов в разных регионах мира показывает, что их неразорвавшиеся элементы спустя многие годы после завершения боевых действий могут детонировать, убивать и калечить гражданских лиц, в том числе женщин, детей, стариков. Большинство пострадавших от кассетных бомб - это люди, получившие ранения в ходе повседневной деятельности, а треть всех зарегистрированных жертв составляют дети", - обращают внимание в верхней палате парламента.

Сенаторы также подчеркнули, что в Вашингтоне не могут не сознавать ничтожность обещания киевских властей применять поставляемое оружие неизбирательного действия "аккуратно и ответственно". "Под ударом, как это происходит всякий раз, когда Запад передает Киеву все более смертоносное оружие, неминуемо окажется гражданское население. Поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон становится соучастником минирования обширных территорий и в полной мере несет ответственность за гибель и ранения ни в чем не повинных мирных граждан", - отмечается в обращении.