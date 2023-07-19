Мособлдума согласовала кандидатуру Гержика на должность зампреда правительства Подмосковья

Алексей Гержик возглавляет министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона с сентября 2018 года

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в среду согласовали кандидатуру Алексея Гержика на должность заместителя председателя правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Ранее должность зампреда правительства Подмосковья, курирующего работу областного Минтранса, занимала Анна Кротова. 14 июля она покинула пост по собственному желанию. Гержик возглавляет министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона с сентября 2018 года.

"Указанная должность учреждена постановлением губернатора Московской области от 13 июля 2023 года в целях усовершенствования деятельности исполнительных органов Московской области и усиления позиций по такому значимому направлению деятельности, как решение вопросов транспортно-дорожного комплекса Московской области. <...> Прошу поддержать представленную губернатором кандидатуру и согласовать назначение Алексея Дмитриевича [Гержика] на должность заместителя председателя правительства Московской области - министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области", - сказал в ходе заседания постоянный представитель губернатора региона в Мособлдуме Александр Горбылев.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в настоящее время в Подмосковье насчитывается большое количество задач в сфере транспорта - это и крупные проекты по строительству, и реконструкции дорог, и наказы наших жителей в части работы общественного транспорта, строительства переходов.

"Сейчас в регионе реализуются такие проекты, как строительство трассы М-12 Москва - Казань, МЦД-4, реконструкция Октябрьского проспекта в городе Люберцы и участка Каширского шоссе. Все они требуют особого внимания. Также жители в своих наказах неоднократно просили об обновлении автобусов. Мы выделили средства в бюджете на этот год, чтобы закупить более 1,3 тыс. новых машин. Здесь также необходим контроль со стороны министерства. <...> Желаю Алексею Дмитриевичу успехов на этом ответственном посту", - добавил Брынцалов.