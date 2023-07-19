19 июля, 09:19
Военная операция на Украине

Сальдо: уничтожение крупнейшего склада под Бериславом лишило возможности ВСУ заправляться

Как отметил врио губернатора Херсонской области, уничтожение военной инфраструктуры является важной задачей

ГЕНИЧЕСК, 19 июля. /ТАСС/. Уничтожение крупнейшего склада горюче-смазочных материалов под Бериславом лишило Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности заправлять транспорт на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил в среду в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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"Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинских вооруженных формирований в районе села Львово во временно оккупированном Бериславском муниципальном округе. Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт", - написал Сальдо.

Он отметил, что уничтожение военной инфраструктуры - важная задача, и она успешно выполняется. "Мы не позволим киевскому режиму накопить запасы вооружения и расходных материалов, которые бы позволили ему нам навредить", - добавил Сальдо. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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