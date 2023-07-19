В МИД России сообщили, что саммит РФ и Венесуэлы будет проведен планово, когда потребуется

По словам директора латиноамериканского департамента ведомства Александра Щетинина, у президента Венесуэлы Николаса Мадуро "есть приглашение"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Встреча лидеров России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро пройдет планово, когда созреет необходимость. Об этом заявил в среду журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на открытии памятника Симону Боливару в Москве.

"У нас идет с венесуэльцами нормальный политический диалог. Когда потребуется встреча на уровне глав государств, проведем на уровне глав государств. У нас все идет планово", - отметил дипломат, отвечая на вопрос ТАСС о вероятных сроках визита Мадуро в Россию.

"У Мадуро есть приглашение", - добавил он.

Памятник полководцу времен войны за независимость испанских колоний в Америке Симону Боливару открыт на пересечении проспекта Вернадского и Университетского проспекта в Москве. Открытие монумента приурочено к 240-летию со дня рождения Боливара. Высота скульптуры составляет более 4 м. Место для монумента определили еще в 2010 году. Тогда в присутствии президента Венесуэлы Уго Чавеса в сквере установили закладной камень. Правительство Венесуэлы передало в дар Москве копию конной скульптуры Симона Боливара работы итальянского мастера Адамо Тадолини, установленной в Каракасе.