МИД РФ сообщил об обсуждении визита министра иностранных дел Бразилии в Россию

Директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что министры находятся в постоянном контакте на различных мероприятиях

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел Бразилии Мауро Виэйры в Москву обсуждается, главы МИД России и Бразилии в постоянном контакте. Об этом заявил в среду журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на открытии памятника Симону Боливару в Москве.

"Вопрос идет. Наши министры находятся в постоянном контакте на различных совместных мероприятиях, поэтому этот диалог идет, в том числе имея в виду, что есть приглашение для Мауро Виэйры, чтобы он посетил Москву. Министры наши находятся в самом постоянном диалоге друг с другом", - отметил дипломат, отвечая на вопрос ТАСС о проработке визита главы МИД Бразилии в Россию по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Памятник полководцу времен Войны за независимость испанских колоний в Америке Симону Боливару открыт на пересечении проспекта Вернадского и Университетского проспекта в Москве. Открытие монумента приурочено к 240-летию со дня рождения Боливара. Высота скульптуры составляет более 4 м. Место для монумента определили еще в 2010 году. Тогда в присутствии президента Венесуэлы Уго Чавеса в сквере установили закладной камень. Правительство Венесуэлы передало в дар Москве копию конной скульптуры Симона Боливара работы итальянского мастера Адамо Тадолини, установленной в венесуэльской столице Каракасе.