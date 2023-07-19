Постпред РФ назвал большим лукавством обвинения США в адрес Москвы и Дамаска в ОЗХО

По словам Александра Шульгина, большую часть итогового документа конференции ОЗХО удалось согласовать

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Обвинения Соединенных Штатов в адрес России и Сирии в том, что обзорная конференция Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) закончилась без принятия итогового документа, являются большим лукавством. Об этом заявил в среду на онлайн-брифинге постпред России при ОЗХО, посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

"Когда американцы говорят о том, что обзорная конференция [ОЗХО] завершилась без итоговых документов по вине России и Сирии, это большое лукавство, на самом деле", - сказал он.

Дипломат отметил, что часть стран, в том числе РФ, Сирия, Иран, Китай, выступили против того, "чтобы в итоговом документе конференции в позитивном ключе упоминалась деятельность атрибутивной команды ОЗХО, которая должна называть виновных за применение химического оружия". "Эта структура совершенно не легитимная, мы много раз об этом говорили", - добавил он.

Шульгин также указал на то, что большую часть итогового документа конференции ОЗХО все же удалось согласовать. "Я не побоюсь этого слова, скажу - 90% документа было согласовано,", - констатировал он.

Представитель РФ подчеркнул, что российской стороной было предложено принять политическую декларацию по тем 90% согласованных вопросов. "Американцы это высокомерно отвергли. По нашим наблюдениям, они вели дело опять к голосованию на обзорной конференции, но потом, замерив настроение делегаций на конференции, они испугались, что результат, наверное, будет не совсем тот, на который они рассчитывают, и сочли за благо вообще оставить конференцию без итогового документа", - заключил он.

Пятая специальная сессия Конференции государств-участников по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия прошла в Гааге 15-19 мая. Из-за разногласий по некоторым вопросам ее участникам не удалось принять итоговый документ на основе консенсуса.