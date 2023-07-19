РФ примет участие в слушаниях по иску Украины против нее по Конвенции о геноциде

Вместе с тем, как указал постпред России при ОЗХО, посол в Нидерландах Александр Шульгин, Москва разочарована решением суда о допуске на слушания 32 западных стран

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия примет участие в слушаниях суда ООН по иску Украины против нее по Конвенции о геноциде. Об этом заявил в среду на онлайн-брифинге постпред России при ОЗХО, посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

"Два месяца назад суд принял решение разрешить ряду западных государств, 32 странам, принять участие в предстоящих слушаниях, они запланированы на сентябрь этого года, - сказал он. - Мы готовы к этим слушаниям, у нас сильная команда, постараемся противодействовать, посмотрим, насколько беспристрастно будет действовать суд и оправдает ли он надежды, возлагаемые на него как на главный судебный орган ООН, призванный принимать объективно, беспристрастно, без каких-либо политических симпатий те или иные решения".

Вместе с тем, как указал Шульгин, Россия разочарована решением суда о допуске на слушания 32 западных стран. "Это противоречит практике деятельности суда и подрывает самое главное - принцип равенства сторон в судебном споре. Формально 32 западные страны будут участвовать в слушаниях для того, чтобы дать свое толкование тех или иных положений конвенции о геноциде, но мы здесь не строим особых иллюзий и понимаем, что западные страны это практически исключительно натовцы и есовцы, они будут подпевать украинцам, поддерживать их и только усложнять всю эту дискуссию", - отметил дипломат.