СФ одобрил закон о продлении срока службы руководителей аппаратов заксобраний регионов

Согласно документу, возраст гражданского служащего не может превышать 70 лет

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, предусматривающий возможность продления срока пребывания на гражданской службе руководителей аппаратов региональных законодательных органов, достигших предельного возраста пребывания на ней.

В настоящее время законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации" установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе - 65 лет. При этом для некоторых категорий сделаны исключения.

Как отметил зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин, одобренный на заседании закон устанавливает правила регулирования прохождения гражданской службы для работников аппаратов законодательных органов. Они будут аналогичны тем, что были установлены в декабре прошлого года для сотрудников аппаратов исполнительных органов власти субъектов РФ. При этом, согласно закону, возраст гражданского служащего не может превышать 70 лет.

"Изменения позволят создать условия для сохранения высококвалифицированных специалистов на гражданской службе", - отметил сенатор.