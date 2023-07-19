Дума приняла закон о дополнительных ограничениях допуска к гостайне

Также Госдума ограничила право на выезд из России лиц с доступом к сведениям особой важности

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о дополнительных ограничениях допуска к государственной тайне, который в том числе ограничивает право на выезд из страны лиц, имеющих доступ к особо важным или совершенно секретным сведениям.

Документ был внесен на рассмотрение палаты в марте группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Поправки предлагается внести в законы "О государственной тайне" и "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".

Основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне становятся проживание его или его близких родственников за границей, а также наличие у гражданина и его близких родственников иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом. Еще одним основанием для отказа в допуске к гостайне станет нарушение гражданином требований законодательства РФ о гостайне.

Документ сохраняет действующие три формы допуска к гостайне должностных лиц и граждан: допуск к сведениям особой важности, совершенно секретным сведениям или секретным сведениям. Право гражданина РФ на выезд за рубеж может быть временно ограничено в случаях, если он имел доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям. Указывается, что срок ограничения права на выезд не может превышать пять лет со дня последнего ознакомления с такими сведениями.

Документ также устанавливает, что выезд из России ряда граждан потребует предварительного уведомления Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки. Порядок такого уведомления определит президент РФ. Речь идет о лицах, замещающих должности, предусматривающие доступ к гостайне, о депутатах Госдумы, сенаторах, депутатах региональных парламентов, главах муниципальных образований, а также о судьях и адвокатах, осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.