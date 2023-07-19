Главу Смоленска выберут 24 июля

На должность претендуют Павел Андронов, Александр Мартынов, врио главы Смоленска Александр Новиков и Александр Романов

ТАСС, 19 июля. Смоленский городской совет на внеочередной сессии назначила дату выборов главы Смоленска на 24 июля, на должность претендуют четыре кандидата. Об этом сообщается на сайте горсовета.

"24 июля 2023 года. Об избрании Главы города Смоленска", - говорится в повестке дня 40-й внеочередной сессии Смоленского горсовета.

Докладчиком выступит председатель городского совета Анатолий Овсянкин. Глава города избирается депутатами горсовета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. На должность главы города Смоленска претендуют Павел Андронов, Александр Мартынов, врио главы Смоленска Александр Новиков и Александр Романов.

9 июня Городской совет Смоленска на внеочередной сессии принял заявление о досрочной отставке главы города Андрея Борисова. Он занимал должность мэра с марта 2019 года.