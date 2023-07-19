Делегации России и Китая обсудили на межмидовских консультациях проблемы безопасности

Стороны также затронули представляющую взаимный интерес региональную повестку дня, включая вопросы взаимодействия Москвы и Пекина в политической и экономической сферах

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Делегации России и Китая на межмидовских консультациях по центральноазиатской проблематике обсудили в Пекине сотрудничество двух стран в политической и экономической сферах, а также проблемы безопасности.

Консультации состоялись на уровне руководителей профильных департаментов внешнеполитических ведомств. Российскую сторону представлял директор третьего департамента стран СНГ Министерства иностранных РФ Александр Стерник.

"Рассмотрены представляющая взаимный интерес региональная повестка дня, включая вопросы взаимодействия России и Китая в политической и экономической сферах, а также проблемы безопасности" , - говорится в опубликованном сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что "консультации прошли в дружественной и доверительной атмосфере, характерной для российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху".