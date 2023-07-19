Врио главы Смоленской области Анохин подал документы на регистрацию на выборы губернатора

Голосование пройдет 10 сентября

ТАСС, 19 июля. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин представил в избирательную комиссию региона документы для регистрации его кандидатом на выборы главы области, Анохин выдвинут партией "Единая Россия". Об этом сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии.

"19 июля избирательная комиссия Смоленской области приняла документы для регистрации от кандидата на должность губернатора Смоленской области, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия", Анохина Василия Николаевича" - говорится в сообщении.

Как уточнили в избиркоме, решение будет принято в течение 10 дней. Прием документов на регистрацию от кандидатов на выборах губернатора Смоленской области завершится 26 июля 2023 года.

Ранее в избирком региона для участия в выборах губернатора подали документы Михаил Ковалев от ЛДПР, Роман Шклавец от "Коммунистов России", а также от регионального отделения КПРФ - Андрей Максимов. Выдвижение кандидатов на должность губернатора продлится до 29 июля.

17 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначил врио руководителя региона Василия Анохина, возглавлявшего департамент регионального развития аппарата правительства РФ. В июне депутаты Смоленской областной думы на внеочередном заседании проголосовали за назначение досрочных выборов губернатора региона на 10 сентября 2023 года.