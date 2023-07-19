Путин назвал ошибочной политику правящих элит на Западе

По словам президента, западные правящие элиты злоупотребили своей монополией на власть

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал ошибочной политику западных правящих элит, которые, на его взгляд, злоупотребили своей монополией на власть.

"Так называемые правящие элиты, на мой взгляд, узурпировали и злоупотребили своим положением и своей монополией на власть", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Путин выслушал рассказ выпускницы "Мастерской новых медиа", главного редактора интернет-портала Donbass Insider Кристель Нэан о ее работе в Донбассе. По мнению российского лидера, такие люди, как она, "выполняют очень важную задачу и не в интересах только Донбасса, а в интересах своей страны". "Потому что пытаетесь показать, что политика, которую проводят правящие элиты этих стран, ошибочна и наносит ущерб собственному народу", - объяснил Путин.

Президент поинтересовался, в каком году журналист начала работу в Донбассе, и, узнав, что в 2016-м спросил, видела ли она, что в то время "боевые действия уже шли, война уже началась". Он обратил внимание на то, что "боевые действия на Донбассе начались не в феврале 2022 года, а гораздо раньше - в 2014-м, 2015-м". "Те люди, которые понимают это в европейских странах и Соединенных Штатах [Америки], они не хотят такого развития событий, безусловно", - отметил глава государства.

Президент поблагодарил главного редактора портала за работу. "Постараемся все сделать, чтобы вас поддержать", - сказал Путин.