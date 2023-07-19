Переносы сроков предоставления ведомствами законопроектов в кабмин сократились в пять раз

Как сообщили в пресс-службе правительства, число таких документов уменьшилось с 42 до 10

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Федеральные министерства и ведомства за год почти в пять раз реже стали переносить сроки представления законопроектов в правительство РФ, число таких документов сократилось с 42 до 10, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

"В 2023 году правительство сосредоточилось на сокращении переносов сроков в части законопроектов и подзаконных актов. Это стало следующим шагом комплексной работы по повышению качества законопроектной деятельности, которая реализуется на протяжении последних трех лет. <…> При этом заметно улучшились показатели эффективности федеральных министерств и ведомств. За год количество переносов представления законопроектов в правительство сократилось почти в пять раз - с 42 до 10 проектов федеральных законов", - сказано в сообщении.

Поясняется также, что за первые шесть месяцев этого года в два раза сократились случаи, когда корректировались плановые сроки внесения законопроектов в Госдуму - с 58 до 29 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также за это время в четыре раза реже переносились плановые сроки принятия подзаконных актов.

"Мы работаем над тем, чтобы исключить безосновательные переносы, а не просто устранить сам факт корректировки сроков. В том числе потому, что от этого зависит, была ли решена задача на прошлом этапе или она просто перешла в другую сферу", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Кроме того, по итогам первого полугодия этого года более чем в шесть раз сократились случаи несоблюдения сроков принятия подзаконных актов - с 25 до 4%. При этом просрочка подготовки подзаконных актов за этот период сократилась с 13 до 4 дней в среднем.

С 2020 года на площадке аппарата правительства запущена информационная система мониторинга ключевых задач, куда включен отдельный модуль по законопроектам и нормативно-правовым актам. Также регулярно проводятся совещания со статс-секретарями федеральных органов исполнительной власти и на площадке аппарата правительства создана рабочая группа, которая еженедельно рассматривает законопроекты и нормативно-правовые акты, имеющие риск нарушения сроков подготовки.