Песков сообщил, что Путин полноценно примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

По словам пресс-секретаря президента, очно Россию на саммите будет представлять глава МИД Сергей Лавров

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступит на саммите БРИКС по видеосвязи, он примет полноценное участие в мероприятии. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент [РФ Владимир] Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. Это будет полноценное участие", - сказал он.

Песков подтвердил, что очно Россию на саммите будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. "На самой встрече будет присутствовать министр [иностранных дел Сергей] Лавров", - добавил представитель Кремля.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.