Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции

По словам президента РФ, страна пережила их достаточно в XX веке

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Революции России больше не нужны, она пережила их достаточно в XX веке, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей".

Он сначала в шутку прокомментировал упоминание одним из участников заседания прошедшего туристического слета "Маевка". "Надеюсь, что это маевка, которая не приведет к революции", - сказал Путин, отметив с иронией, что его это название "настораживает".

"Потому что лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан, выбран полностью", - подчеркнул президент РФ.