Гаврилов: Россия будет считать передачу F-16 Украине ядерной угрозой со стороны Запада

По словам руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, Россия уже информировала США, Британию и Францию, что не может игнорировать способность этих истребителей

ВЕНА, 19 июля. /ТАСС/. Россия будет рассматривать потенциальную передачу Украине истребителей F-16, которые способны нести ядерное оружие, как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, Россия уже информировала ядерные державы - США, Британию и Францию, - что не может игнорировать способность истребителей F-16, которые потенциально могут быть переданы Украине, нести ядерное оружие.

"В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет под доставку ядерных боеприпасов или нет. Сам факт появления таких систем у ВСУ будем рассматривать как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере", - сказал дипломат в среду на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что программа подготовки украинских летчиков в странах Евросоюза к управлению американскими истребителями F-16 может начаться уже через две недели.

Ранее сообщалось, что обучение украинских пилотов полетам на F-16 планируется начать в августе в Дании, а региональный учебный центр будет создан в Румынии. По данным газеты Politico, западные страны могут начать передачу Киеву истребителей F-16 в начале 2024 года.