19 июля, 13:54,
обновлено 19 июля, 14:25

Электронные визы для туристов из дружественных стран могут заработать осенью

По словам вице-премьера Чернышенко, речь, прежде всего, о КНР и Индии

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Механизм электронных виз для туристов из дружественных стран может заработать в России осенью 2023 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время на наших ближайших соседях в дружественных странах мы увидим работу этого механизма, прежде всего, с КНР, Индией. <…> Я думаю, что это осенью должно произойти", - сказал он.

В 2020 году в РФ принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран. Однако вступление закона в силу было приостановлено из-за пандемии. Осенью 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных. 

Теги:
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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