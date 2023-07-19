Электронные визы для туристов из дружественных стран могут заработать осенью

По словам вице-премьера Чернышенко, речь, прежде всего, о КНР и Индии

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Механизм электронных виз для туристов из дружественных стран может заработать в России осенью 2023 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время на наших ближайших соседях в дружественных странах мы увидим работу этого механизма, прежде всего, с КНР, Индией. <…> Я думаю, что это осенью должно произойти", - сказал он.

В 2020 году в РФ принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран. Однако вступление закона в силу было приостановлено из-за пандемии. Осенью 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.