19 июля, 14:01
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Правда как оружие против лжи и будущее участников СВО. Заявления Путина на набсовете РСВ

Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Правда - это "самое острое оружие против лжи" и пропаганды. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ).

Глава государства поручил привлекать участников специальной военной операции к работе "в интересах страны <...> на гражданке", а также заявил, что компьютерные игры должны воспитывать в людях настоящий, "не квасной" патриотизм.

ТАСС собрал основные заявления Путина.

Об участниках СВО

  • "Уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами" участников спецоперации.
  • Путин попросил первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко "обращать внимание на таких людей [участников СВО], имея в виду перспективы их карьерного роста в интересах страны и не только в вооруженных силах, но и на гражданке".

О подготовке кадров

  • "Хорошей идеей" назвал президент предложение одной из участниц мероприятия создать в стране единый кадровый резерв в сфере образования.
  • Если в советское время за работу с кадровыми резервами отвечали партийные органы, то сейчас в стране "нужно создавать эти инструменты движения по карьерной лестнице в самом добром и хорошем смысле этого слова".

О противостоянии лжи

  • Правда - "это самое острое оружие против лжи и пропитанной этой ложью пропаганды". "Именно поэтому везде закрывают, по сути, единственный наш информационный ресурс, направленный на западную аудиторию - это Russia Today".
  • У России много друзей в Европе, в том числе во Франции. "Я знаю, что люди думают так же, как и мы. И им просто стараются не давать возможность думать: за них думают другие и навязывают им свои стереотипы поведения".

Об искусственном интеллекте

  • За технологиями искусственного интеллекта "абсолютное будущее".
  • "Это по степени важности для страны - для любой страны - не менее значимо, чем в свое время атомный или ракетный проект Советского Союза, который в середине 1940-х и в 1950-е годы осуществлялся".

О компьютерных играх

  • Компьютерные игры - это колоссальный бизнес, который должен помогать человеку "найти себя". Игра должна "помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, в хорошем смысле слова, - не квасного, а широкого с гуманитарной точки зрения, основательного".

О работе АНО "Россия - страна возможностей"

  • Участниками программ платформы стали более чем 20 млн человек. "Это, конечно, впечатляет".
  • В 2017 году 37% молодых людей в России считали, что в стране созданы условия для самореализации молодежи. "А сейчас этот показатель уже свыше 80%". "Это говорит о том, что все усилия государства необходимые результаты приносят".

О подработках в студенческие годы

  • "Я когда студентом был, подрабатывал, какие-то мешки мы грузили на железнодорожной станции, но то занятие не очень понравилось, честно говоря". "Не менее впечатляет, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня и сегодняшней обстановки, в которой мы живем, участие в этих программах приняли наши друзья и коллеги из более чем 150 стран мира".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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