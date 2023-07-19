Правда как оружие против лжи и будущее участников СВО. Заявления Путина на набсовете РСВ

Правда - это "самое острое оружие против лжи" и пропаганды. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ).

Глава государства поручил привлекать участников специальной военной операции к работе "в интересах страны <...> на гражданке", а также заявил, что компьютерные игры должны воспитывать в людях настоящий, "не квасной" патриотизм.

ТАСС собрал основные заявления Путина.

Об участниках СВО

"Уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами" участников спецоперации.

Путин попросил первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко "обращать внимание на таких людей [участников СВО], имея в виду перспективы их карьерного роста в интересах страны и не только в вооруженных силах, но и на гражданке".

О подготовке кадров

"Хорошей идеей" назвал президент предложение одной из участниц мероприятия создать в стране единый кадровый резерв в сфере образования.

Если в советское время за работу с кадровыми резервами отвечали партийные органы, то сейчас в стране "нужно создавать эти инструменты движения по карьерной лестнице в самом добром и хорошем смысле этого слова".

О противостоянии лжи

Правда - "это самое острое оружие против лжи и пропитанной этой ложью пропаганды". "Именно поэтому везде закрывают, по сути, единственный наш информационный ресурс, направленный на западную аудиторию - это Russia Today".

У России много друзей в Европе, в том числе во Франции. "Я знаю, что люди думают так же, как и мы. И им просто стараются не давать возможность думать: за них думают другие и навязывают им свои стереотипы поведения".

Об искусственном интеллекте

За технологиями искусственного интеллекта "абсолютное будущее".

"Это по степени важности для страны - для любой страны - не менее значимо, чем в свое время атомный или ракетный проект Советского Союза, который в середине 1940-х и в 1950-е годы осуществлялся".

О компьютерных играх

Компьютерные игры - это колоссальный бизнес, который должен помогать человеку "найти себя". Игра должна "помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, в хорошем смысле слова, - не квасного, а широкого с гуманитарной точки зрения, основательного".

О работе АНО "Россия - страна возможностей"

Участниками программ платформы стали более чем 20 млн человек. "Это, конечно, впечатляет".

В 2017 году 37% молодых людей в России считали, что в стране созданы условия для самореализации молодежи. "А сейчас этот показатель уже свыше 80%". "Это говорит о том, что все усилия государства необходимые результаты приносят".

О подработках в студенческие годы