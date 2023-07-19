Пожар на полигоне в Крыму и закрытие генконсульства РФ в Турку. Главные события 19 июля

Пожар на полигоне в Крыму

В Кировском районе на востоке Крыма произошел пожар на войсковом полигоне, причины устанавливаются. В результате ЧП пострадавших нет. Власти региона приняли решение об эвакуации жителей четырех сел, также перекрыта часть трассы "Таврида". Агентство РБК-Украина ранее опубликовало сообщение со ссылкой на комментарий начальника ГУР МО Кирилла Буданова о причастности разведки и ВСУ к пожару, но позже удалило информацию и разместило опровержение.

Отзыв разрешения на работу генконсульства РФ в Турку

Финляндия с 1 октября 2023 года отзывает разрешение на работу российского генерального консульства в Турку. Это решение стало ответом на закрытие генконсульства страны в Санкт-Петербурге, заявили в канцелярии президента Саули Ниинистё.

Участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи

Президент России Владимир Путин выступит на саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представлять страну в Йоханнесбурге очно будет глава МИД Сергей Лавров. При принятии решения о форме участия Путина в саммите БРИКС учитывали обязательства ЮАР по Римскому статуту, сообщили в пресс-офисе президента ЮАР.

Взятие под контроль ВС РФ ж/д станции Молчаново

Вооруженные силы России на купянском направлении заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери ВСУ составили до 70 человек. Уничтожены также несколько единиц техники.

Арест администратора "Кремлевской прачки" по делу о вымогательстве

Суд в Москве арестовал еще одного администратора Telegram-канала "Кремлевская прачка" Дениса Савинского по делу о вымогательстве. Савинский заявил о своей невиновности. По этому уголовному делу ранее арестовали двух администраторов канала: экс-сотрудника ФСБ Михаила Полякова и генерального директора ООО "Производственно-строительная компания "Наследие" Александра Санина.