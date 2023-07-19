В 2023 году итоги ДЭГ будут подводиться сразу после окончания выборов в конкретном регионе

Как отметил член управления инновационных технологий в избирательном процессе Центризбиркома Иван Киреев, ранее для подведения итогов приходилось дожидаться окончания электронного голосования во всех регионах, где оно происходило

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в каждом регионе, где в сентябре пройдут выборы, будут подводиться сразу после окончания голосования. Об этом на заседании экспертов по технологиям ДЭГ сообщил член управления инновационных технологий в избирательном процессе Центризбиркома РФ Иван Киреев.

В сентябре ДЭГ на федеральной платформе пройдет в 24 регионах.

"В нынешнем году итоги ДЭГ будут подводится сразу по окончании выборов в конкретном регионе, ранее для подведения итогов приходилось дожидаться окончания электронного голосования во всех регионах, где оно происходило", - рассказал Киреев.

Также станет проще формирование списка наблюдателей. "Теперь политические партии, кандидаты-самовыдвиженцы смогут сформировать список наблюдателей по средствам портала для наблюдения за голосованием с использованием учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)", - добавил он.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.