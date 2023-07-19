В Орловской области завершили регистрацию кандидатов для участия в выборах главы региона

Голосование пройдет 10 сентября 2023 года

ТАСС, 19 июля. Избирательная комиссия Орловской области завершила регистрацию кандидатов для участия в запланированных на 10 сентября выборах губернатора. Участие в выборах примут четыре кандидата, представляющие КПРФ, ЛДПР,"Новых людей" и "Зеленых", сообщила в среду пресс-служба облизбиркома.

"Избирательная комиссия Орловской области завершила регистрацию кандидатов на должность губернатора Орловской области. Четыре кандидата получили статус зарегистрированных", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для участия в выборах зарегистрированы действующий губернатор Андрей Клычков, выдвинутый Орловским областным отделением КПРФ, Светлана Ковалева, поддержанная реготделением "Новых людей". Статус кандидатов также получили Владимир Стебаков, выдвинутый реготделением "Зеленых" и Владислав Числов, поддержанный реготделением ЛДПР.

Выдвиженец от реготделения партии "Российский общенародный союз" Владислав Абрамов не предоставил в установленный срок документы для регистрации, в связи с чем утратил статус кандидата.

Орловский облсовет народных депутатов на внеочередном заседании 9 июня принял решение о назначении выборов губернатора региона на 10 сентября 2023 года. В выборах главы региона в 2018 году участвовали пять кандидатов. При явке 57,77% временно исполняющий обязанности главы региона Клычков набрал 83,55%.