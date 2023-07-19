Балицкий считает, что ВСУ концентрируют силы и планируют атаку на Запорожскую АЭС

Ситуацию на запорожском направлении врио главы региона назвал стабильно напряженной

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) концентрируют резервы для атаки на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил в среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"На запорожском направлении ситуация остается стабильно напряженной. <...> Бойцы мужественно защищают рубежи Запорожской области. Вместе с тем противник концентрирует силы, которые планирует направить на атаку Запорожской АЭС. Это очередная попытка противника подвести мир на порог ядерной катастрофы. Мы давно привыкли к тому, что противник ведет себя как обезьяна с гранатой, а задача наших парней - стоять на защите мира", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатома" Ренат Карчаа высказал мнение, что вероятность совершения Украиной теракта, направленного против Запорожской АЭС, остается высокой.

12 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что эксперты организации не обнаружили мин или взрывчатых веществ при осмотре станции. В канун состоявшегося 23 июня визита в РФ генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на ЗАЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа тогда выразил мнение, что высказывания украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в конфликт.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.