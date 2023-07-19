Мишустин и Пашинян обсудили увеличение грузопотока через пункт пропуска "Верхний Ларс"

Стороны также рассмотрели актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Армении

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр России Михаил Мишустин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили увеличение грузопотока через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

Как отмечается в сообщении, во время беседы "особое внимание было уделено увеличению грузопотока через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс", который обеспечивает товарооборот в торговле России и Армении".

Помимо этого, главы правительств "рассмотрели актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества", добавили в пресс-службе.

В пресс-службе правительства Армении также уточнили, что Мишустин и Пашинян в ходе разговора обсудили армяно-российскую экономическую повестку, реализуемые странами программы и вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее российский премьер поблагодарил сотрудников Минтранса, Федеральной таможенной службы (ФТС) и других ведомств за увеличение пропускной способности "Верхнего Ларса".

В настоящее время грузоперевозки между Арменией и Россией идут сухопутным маршрутом через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян отмечал, что количество полос для движения через КПП "Верхний Ларс" увеличилось с 11 до 39, а предельный поток грузовиков вырос с 300 до 1 400 машин в сутки.