Избирком в Иванове зарегистрировал список кандидатов в депутаты от "Коммунистов России"

Выборы пройдут 10 сентября

ТАСС, 19 июля. Избирательная комиссия зарегистрировала областной список кандидатов от партии "Коммунисты России" для участия в выборах депутатов Ивановской облдумы, которые состоятся 10 сентября. Об этом сообщили в среду в пресс-службе облизбиркома.

"Решение о регистрации областного списка кандидатов в депутаты Ивановской областной думы VIII созыва, выдвинутого политической партией "Коммунистическая партия Коммунисты России" по единому областному избирательному округу, принято сегодня на заседании Избирательной комиссии Ивановской области", - говорится в сообщении.

Ранее облизбирком сообщал, что от "Коммунистов России" выдвинуты 83 кандидата по партийным спискам и 20 человек - по одномандатным округам.

Выборы депутатов Ивановской облдумы VIII созыва состоятся 10 сентября, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жителям региона также предстоит выбрать губернатора. На выборах регионального парламента, согласно принятым изменениям в законы Ивановской области о выборах, референдумах и избирательных комиссиях, исключена общеобластная часть списка, при этом формируются списки кандидатов по территориальным группам.