Богданов обсудил с послами стран Африки последние подготовительные мероприятия к саммиту

Михаил Богданов провел заключительную встречу с аккредитованными в Москве главами дипломатических представительств африканских государств в преддверии второго саммита

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с послами африканских стран последние подготовительные мероприятия к предстоящей встрече на высшем уровне и саммиту Россия - Африка. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, Богданов провел заключительную встречу с аккредитованными в Москве главами дипломатических представительств африканских государств в преддверии второго саммита Россия - Африка. "Участвовавшие в состоявшемся интерактивном диалоге руководители соответствующих департаментов МИД России и Фонда Росконгресс информировали африканский дипломатический корпус о последних подготовительных мероприятиях к предстоящей российско-африканской встрече на высшем уровне, включая итоги совместной со столицами стран континента работы по содержательному наполнению саммита", - указали в МИД.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".