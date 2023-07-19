Путин заявил, что потребуется разобраться с причинами пожара на военном полигоне в Крыму

По словам президента, для обеспечения безопасности людей нужно сделать все возможное

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Причины пожара на военном полигоне в Крыму еще предстоит выяснить, а для обеспечения безопасности людей нужно сделать все возможное. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава государства начал совещание с обсуждения взрывов, произошедших на полигоне в Крыму. "Как обычно, начнем с оперативных [вопросов]. Первый оперативный вопрос, Аксенов Сергей Валерьевич, как ситуация на полигоне в Кировском районе Крыма?" - обратился президент к главе Крыма Сергею Аксенову.

Аксенов доложил Путину о ситуации с пожаром на полигоне, рассказал, что после оценки ситуации им было принято на месте решение эвакуировать жителей четырех населенных пунктов, которые проживают в радиусе 5 км от эпицентра. Выслушав его, глава государства сказал: "С причинами пожара надо еще будет разобраться. Что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, то, конечно, нужно сделать все по максимуму, чтобы решить эти задачи".

"Думаю, что там немного, действительно, времени займет все. Прогорит и закончится. Но надо быть очень аккуратными сейчас", - призвал Путин.