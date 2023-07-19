19 июля, 16:27

Путин начал совещание с кабмином с обсуждения взрывов на полигоне в Крыму

© Kremlin.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин начал совещание с правительством с обсуждения взрывов, произошедших на военном полигоне в Крыму.

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"Как обычно, начнем с оперативных [вопросов]. Первый оперативный вопрос, Аксенов Сергей Валерьевич, как ситуация на полигоне в Кировском районе Крыма?" - обратился президент к главе Крыма Сергею Аксенову.

Утром в среду Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе, из-за которого был перекрыт местный участок трассы "Таврида" с 118-го по 130-й км. Пострадавших в результате ЧП нет. Для ликвидации пожара создан оперативный штаб, предполагается эвакуация более 2,2 тыс. человек из сел в два пункта временного размещения (ПВР), развернутых на базе школ в селе Первомайском и поселке Кировское. Первую группу эвакуированных жителей уже доставили в ПВР в Кировском. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
© Информационное агентство ТАСС
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