Путин поддержал запуск электронных виз в России с 1 августа

Поддержать соответствующее предложение попросила вице-премьер Татьяна Голикова

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею запуска в России с 1 августа текущего года электронных виз.

На совещании президента с российским правительством вице-премьер Татьяна Голикова попросила главу государства поддержать предложение о запуске в стране с 1 августа электронных виз. "Хорошо. Спасибо, что вы раньше сроков это все делаете. Наверняка людям поможет", - ответил Путин.

В 2020 году в РФ был принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран. Однако вступление закона в силу было приостановлено из-за пандемии. Осенью 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.