Постпредство РФ: Москва будет использовать право вето в ООН для защиты интересов союзников

В противном случае, как утверждает первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, Совет Безопасности ООН превратится в "натовский междусобойчик"

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Россия без колебаний будет использовать право вето в Совете Безопасности ООН для защиты не только своих интересов, но и интересов своих союзников, а также партнеров по ООН, которые не боятся проводить самостоятельную политику. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, комментируя решение заблокировать на прошлой неделе западный вариант резолюции СБ ООН о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии.

"Россия никогда не колебалась и не будет колебаться использовать право вето не только для защиты своих интересов и интересов своих союзников, но и в интересах тех наших партнеров по ООН, кто не боится проводить самостоятельную политику и противостоять диктату и шантажу западных стран, - сказал он в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. - В противном случае Совет Безопасности превратится в "натовский междусобойчик". Именно так мы поступили, защищая интересы наших сирийских партнеров. И нисколько о своем решении не сожалеем".

Полянский указал, что работавшие над западным вариантом документа "швейцарские коллеги, фактически монополизировавшие кураторство над резолюцией, предпочли переговорам и дипломатической работе откровенный шантаж". "Они высокомерно отвергли абсолютно законные требования Сирии, ради которой, собственно, эта резолюция и принимается. Крайне важен был усиленный "язык" по обеспечению беспрепятственного и устойчивого доступа во все районы страны через линии соприкосновения, по восстановлению гражданской инфраструктуры, - отметил он. - Однако практически все эти элементы, которые Россия от имени Сирии предлагала предусмотреть в проекте профильной гуманитарной резолюции СБ ООН, были неформальными кураторами проигнорированы".

Российский дипломат подчеркнул, что США и их союзников волновали прежде всего сроки продления механизма трансграничной помощи и ни к какому совершенствованию механизма они не были готовы. "Ведь их цель - никакая не помощь сирийскому народу, а сохранение рычага давления на правительство Сирии, - сказал он. - Искать компромисс, как я уже сказал, наши швейцарские коллеги не захотели, несмотря на призывы и усилия коллег из Бразилии, КНР, ОАЭ, Мозамбика, Габона и Ганы, которым мы весьма признательны".

"Хочу особо подчеркнуть: никаких препятствий для оказания гумпомощи Сирии сейчас нет. И для доноров настал момент истины: либо они действительно помогают сирийцам, либо продолжают их фактически шантажировать, выдвигая новые и новые политические требования", - резюмировал российский дипломат.

Голосование по механизму трансграничной помощи в Сирии

11 июля Россия использовала право вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции, представленному Швейцарией и Бразилией. Он подразумевал продление работы единственного пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции.

Позднее СБ ООН также не принял проект российской резолюции о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии на шесть месяцев. Против выступили Великобритания, США и Франция, остальные делегации воздержались. Механизм трансграничной помощи действовал с 2014 года.