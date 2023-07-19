Лавров заявил, что Россия не может отказаться от объявленных в рамках СВО целей

Глава МИД напомнил, что РФ долгие годы предупреждала о том, что нельзя игнорировать ее национальные интересы, создавая из Украины прямую военную угрозу и военный плацдарм

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия никогда не откажется от целей, которые были объявлены в рамках проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций.

"Мы не можем отказаться и никогда не откажемся от целей, которые были объявлены в рамках специальной военной операции. <…> Мы знаем, за что воюем. Пусть Запад каждый день обсуждает мнимое наступление Украины, создаваемые Россией сложности для контрнаступления и для достижения их (властей Киева - прим. ТАСС) целей освобождения всей территории до границ 1991 года", - сказал глава российского дипведомства.

Россия, как напомнил Лавров, долгие годы предупреждала о том, что нельзя игнорировать ее национальные интересы, создавая из Украины прямую военную угрозу и военный плацдарм. Он отметил, что "всячески поощрялась линия режима, который не раз доказал свою неонацистскую сущность, на то, чтобы истреблять все русское: и культуру, и образование, и СМИ, да и самих русских на тех землях, где столетиями жили и строили города их славные предки".

"Сегодня прочел еще одно "откровение" насчет того, когда все началось, и кем все это было задумано. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя необходимость оказания военной помощи Украине, заявил, что Запад совершил ошибку и не занялся укреплением военного потенциала Украины до 2014 года, - продолжил Лавров. - Оказывается, цель была изначально поставлена. Признание фальшивости подписи Запада под Минскими соглашениями, которые в прошлом году были сделаны публично, открыто без всякого стеснения, - это есть завершающая стадия задуманного задолго до начала настоящего процесса".