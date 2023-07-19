Лавров: Западу на саммите ЕС - СЕLAC не удалось продвинуть антироссийские тексты

Глава российского МИД отметил, что "латиноамериканцы показали свой характер"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Запад на саммите Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕLAC) пытался продвигать антироссийские тексты, но "латиноамериканцы показали свой характер", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций.

"Вчера [страны Запада] пытались на саммите ЕС - СЕЛАК продавливать беспардонным образом, в лучших традициях "цветущего сада" антироссийские тексты. Но далеко не все им удалось. Латиноамериканцы показали свой характер", - сказал министр.

Лавров отметил, что Россия никогда не заставляет принимать тексты, которые могут доставить неудобства кому-либо из объединений, в которых РФ участвует и которые развивает в качестве приоритетов. "Имею в виду ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС, а также наши отношения с Лигой арабских государств, Сообществом латиноамериканских и карибских стран", - добавил министр.

"Буквально вчера смотрел репортажи и читал сообщения об итогах саммита ЕС - СЕЛАК. Один из представителей европейской внешнеполитической службы публично предостерег Аргентину от вступления в БРИКС. Какое они могут иметь отношение к этому? У них самих уже тридцать лет в подвешенном состоянии находится вопрос о полноправном членстве Турции в Евросоюзе", - напомнил Лавров, сообщив, что это вопрос "не одного года".