Замглавы МИД РФ обсудил с послом Марокко подготовку к саммиту Россия - Африка

Этот саммит состоится 26-29 июля в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Марокко в Москве Лотфи Бушаара обсудили в среду на встрече подготовку ко второму саммиту Россия - Африка, а также вопросы двусторонних отношений.

"Особое внимание было уделено процессу подготовки к проведению в Санкт-Петербурге второго cаммита Россия - Африка", - говорится в распространенном сообщении российского дипведомства.

В министерстве информировали, что в ходе беседы обсуждались актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-марокканских отношений, включая поддержание активного политического диалога по представляющей взаимный интерес региональной тематике.

Встреча состоялась по просьбе посла Марокко.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".