При электронном голосовании избирателю нужно применять российские браузеры

Представитель "Ростелекома", директор по цифровизации избирательных процессов Юрий Сатиров сообщил, что избиратель является одним из участников этого обоюдного процесса, в который помимо него входят разработчик и организатор, так как выбор проголосовать дистанционно - это его собственное решение

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Избирателю, решившему воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), следует делать это через интернет-браузеры российского производства. Об этом в среду на заседании экспертов по технологиям ДЭГ сообщил представитель "Ростелекома", директор по цифровизации избирательных процессов Юрий Сатиров.

Говоря про информационную безопасность устройства гражданина, решившего использовать ДЭГ, Сатиров заявил, что избиратель является одним из участников этого обоюдного процесса, в который помимо него входят разработчик и организатор, так как выбор проголосовать дистанционно - это его собственное решение.

"Что мы делаем со своей стороны для гражданина, первое - есть возможность проголосовать с помощью интернет-браузера и с помощью мобильного приложения с криптографической защитой КС1, второе - мы всячески рекомендуем использовать для голосования браузеры отечественного производства, в третьих - есть специальный пакет, который пользователь может установить в свое устройство, а именно браузер вместе с криптографическим провайдером, которые обеспечивают безопасное соединение. Я даже не касаюсь того, сколько раз мы говорим о том, что не стоит давать свое устройство в чужие руки, о необходимости сложных паролей. Но мы всегда знаем, что найдутся те, кто проигнорируют наши рекомендации и предложения", - сказал он.

В сентябре ДЭГ на федеральной платформе пройдет в 24 регионах. Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.