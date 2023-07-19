Лавров: РФ решает вопрос вовлечения в структуру МИД Запорожской и Херсонской областей

Глава МИД России отметил, что "уделяется внимание работе с новыми территориями и внешним связям новых субъектов РФ, тем более что у них эти внешние связи в той или иной степени уже были"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия рассматривает вопрос по вовлечению в структуру министерства иностранных дел Запорожья и Херсонской области. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций. Текст выступления министра опубликован на сайте дипведомства РФ.

"Уделяется внимание работе с новыми территориями и внешним связям новых субъектов РФ, тем более что у них эти внешние связи в той или иной степени уже были, - отметил Лавров. - В ДНР и ЛНР, не говоря уже о Крыме, где до 2014 года было генконсульство России, были министерства иностранных дел. Они сейчас преобразуются в представительства нашего министерства".

"Будем решать, как вовлечь в эту структуру также Запорожье и Херсонскую область", - указал глава российской дипломатии.